Посол Арабських Еміратів помер від отриманих ран в результаті теракту в Кандагарі
- Сьогодні, 05:01
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Губернатор Кандагара був госпіталізованийПосол Арабських Еміратів Джума Аль-Каабі помер від отриманих ран в результаті теракту в Кандагарі.
Про це повідомляє WAM.
«З глибоким сумом і горем ми сумуємо про мученика нації, Джума Мохаммед Абдулла Аль-Каабі, який втратив свою душу заради людства», – написали в прес-службі Адміністрації президента.
Як раніше повідомлялось, вибух в адміністрації Афганістану прогримів 10 лютого. Посла поранили під час його зустрічі з губернатором Кандагару Хумаюну Азізі. В результаті теракту загинули 11 людей, ще 17 були поранені. До числа загиблих належать п’ятеро дипломатів ОАЕ. Губернатор Кандагара був госпіталізований.