  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Посол Арабських Еміратів помер від отриманих ран в результаті теракту в Кандагарі

    • Сьогодні, 05:01
    • Розсилка

    Губернатор Кандагара був госпіталізований

    Посол Арабських Еміратів Джума Аль-Каабі помер від отриманих ран в результаті теракту в Кандагарі.

    Про це повідомляє WAM. 

    «З глибоким сумом і горем ми сумуємо про мученика нації, Джума Мохаммед Абдулла Аль-Каабі, який втратив свою душу заради людства», – написали в прес-службі Адміністрації президента.

    Як раніше повідомлялось, вибух в адміністрації Афганістану прогримів 10 лютого. Посла поранили під час його зустрічі з губернатором Кандагару Хумаюну Азізі. В результаті теракту загинули 11 людей, ще 17 були поранені. До числа загиблих належать п’ятеро дипломатів ОАЕ. Губернатор Кандагара був госпіталізований. 

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ