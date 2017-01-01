Посол Франції в Японії піде у відставку в разі перемоги на виборах Ле Пен
- Вчора, 23:47
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Тьєррі Дана вважає, що політика Марін Ле Пен не відповідає французьким принципам
Посол Франції в Японії Тьєррі Дана заявив про готовність піти у відставку у разі перемоги на президентських виборах Франції Марін Ле Пен. Про це повідомляє Reuters.
«Посол Франції в Японії пообіцяв не служити при ультраправому лідері Марін Ле Пен, якщо вона стане президентом», - йдеться у повідомленні.
Террі є першим французьким дипломатом, який публічно заявив, що він піде у відставку в разі перемоги Ле Пен
За словами посла, її політика не відповідає французьким принципам.
«Я не зможу захищати ваші позиції (партії Народний Фронт – «Главком»), які суперечать всім принципам, які відстоює Франція, велика світова держава», – резюмував Тьєррі.
Як повідомляв «Главком», президент Франції стурбований через можливу перемогу Ле Пен.
Європарламент позбавив Ле Пен недоторканності за твіти з насильницькими фотографіями.
У Франції прокуратура висунула попередні звинувачення проти соратника кандидата в президенти країни від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, бізнесмена Фредеріка Шатійона.