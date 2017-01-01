Посол Франції в Японії піде у відставку в разі перемоги на виборах Ле Пен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марін Ле Пен

Тьєррі Дана вважає, що політика Марін Ле Пен не відповідає французьким принципам

Посол Франції в Японії Тьєррі Дана заявив про готовність піти у відставку у разі перемоги на президентських виборах Франції Марін Ле Пен. Про це повідомляє Reuters.

«Посол Франції в Японії пообіцяв не служити при ультраправому лідері Марін Ле Пен, якщо вона стане президентом», - йдеться у повідомленні.

Террі є першим французьким дипломатом, який публічно заявив, що він піде у відставку в разі перемоги Ле Пен

За словами посла, її політика не відповідає французьким принципам.

«Я не зможу захищати ваші позиції (партії Народний Фронт – «Главком»), які суперечать всім принципам, які відстоює Франція, велика світова держава», – резюмував Тьєррі.

Як повідомляв «Главком», президент Франції стурбований через можливу перемогу Ле Пен.

Європарламент позбавив Ле Пен недоторканності за твіти з насильницькими фотографіями.

У Франції прокуратура висунула попередні звинувачення проти соратника кандидата в президенти країни від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, бізнесмена Фредеріка Шатійона.