Посол Іспанії назвав ідіотами тих співгромадян, які воювали за «Л/ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Херардо Бугайо Оттоне

Дипломат вказав на те, що, оскільки Іспанія правова держава, то дуже важко довести участь громадян у бойових діях

Іспанська влада відразу кримінально переслідує тих небагатьох ідіотів, які повелися на пропаганду та поїхали воювати на Донбас на боці терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Про це під час засідання прес-клубу «Дипломати без краваток» заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Бугайо Оттоне.

«Десь півтора року тому була групка цих персонажів, які брали участь з боку ОРДЛО у військових діях, і як тільки вони повернулися в Іспанію їх відразу заарештували», - сказав він.

Водночас, посол вказав на те, що, оскільки Іспанія правова держава, то дуже важко довести участь у бойових діях: хтось міг просто сфотографуватися з автоматом, щоб похизуватися перед дівчиною, а вже у поліції стверджує, що «возив лише гуманітарну допомогу».

При цьому, підкреслив Херардо Бугайо Оттоне, поїхати воювати за «Л/ДНР» могли «лише дурні та ідіоти».

«Я їх називаю ідіотами не просто так, щоб вжити таку лайку. А вони справді такими є. Адже люди, які можуть прислуховуватися до тієї пропаганди, яку в Іспанії крайні ліві роблять і вірити в те, що тут якась «хунта» чи «фашисти» - їх ніяк, як ідіотами назвати не можна», - наголосив іспанський дипломат, вказавши на той факт, що в Україні крайні праві сили становлять лише 3%, а, наприклад, в Нідерландах - їх 19%.

Джерело: Укрінформ