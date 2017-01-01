Посол ЄС оцінив українське «Євробачення»

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Фото: eurovision.ua «Євробачення-2017»

Х'юг Мінгареллі вважає, що Україні під силу організувати подібні заходи

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі вважає, що проведення «Євробачення-2017» у Києві підтверджує можливості України організовувати події на високому світовому рівні.

Про це він сказав, спілкуючись з журналістами на Софійській площі у Києві після відкриття Дня Європи.

«Я не експерт у таких питаннях, але наскільки я можу судити, все відбулось на дуже високому рівні. Це ще раз підтверджує те, що українці і Україна може виконувати все на високому світовому рівні, коли йде мова про організацію таких подій. Після проведення чемпіонату Європи з футболу кілька років тому, це ще одна подія, яка свідчить про те, що українці можуть проводити і конкурувати з найбільш розвиненими країнами світу в організації таких подій», - сказав Мінгареллі.

Нагадаємо, Сальвадор Собрал з піснею «Amar Pelos Dois» сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів - 758. Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії - 615 балів, а третє - представники Молдови SunStroke Project з 374 балами.

Стали відомі детальній оцінки, які виставили конкурсантам фіналу «Євробачення» українські глядачі і національне журі.

Джерело: Укрінформ