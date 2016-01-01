Посол ЄС: Слід бути реалістичними і терплячими на шляху реформ

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Нинішній український уряд робить все можливе, незважаючи на численні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, зазначив Мінґареллі

Для справжніх змін недостатньо прийняти закон та створити інституції, потрібно, щоб змінився менталітет. Це забирає досить багато часу, тому слід бути реалістичними щодо реформ і змін. Про це заявив Хюґ Мінґареллі, голова Представництва ЄС, під час Зовнішньополітичного форуму, організованого Інститутом світової політики.

«Моє відчуття таке, що нинішній український уряд робить все можливе, незважаючи на численні виклики, які сьогодні стоять перед Україною. Ми знаємо, що реформа це не лише прийняття певних законів та створення нових інституцій. Візьмемо для прикладу ситуацію боротьби з корупцією. Багато людей кажуть мені: як ви можете говорити, що у влади є політична воля змінити ситуацію в країні? Досі потрібно давати щодня хабарі, щоб вижити на українському ринку. Але як може бути інакше, якщо 25 років – ця країна була «банкоматом» для збагачення кількох осіб?» - пояснив посол ЄС.

За його словами, протягом всіх років незалежності українці були змушені платити хабаря, щоб отримати будь-яку послугу від держави.

«Це не можна змінити за одну ніч лише тому, що тепер є НАБУ або НАЗК. Повинен змінитися менталітет. Той факт, що немає швидких змін, ще не означає, що в уряду немає політичної волі до змін», - сказав Мінґареллі.