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    Посол: Наші військові навчаються в академії в Австралії

    • Сьогодні, 14:39
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    Посол України в Австралії Микола Кулініч
    Фото: День
    Посол України в Австралії Микола Кулініч

    Закони Австралії не передбачають військову допомогу іноземним державам

    Австралія надає гуманітарну допомогу Україні під час війни на Донбасі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Австралії Микола Кулініч.

    «Австралія одразу ж нам допомогла, як тільки почалася агресія на сході. Вони надали нашій армії зимову екіпіровку на фактично $2,3 млн. Річ у тім, що все ускладнюється австралійським законом, який не передбачає військову допомогу іноземним державам. А гуманітарну допомогу вони здійснюють виключно за існуючою усталеною практикою через міжнародні гуманітарні організації, зокрема Червоний Хрест», - сказав він.

    При цьому посол зазначив, що Австралія готує українських офіцерів. «Наші військові навчаються у військовій академії в Австралії. Ми також чекаємо приїзду делегації нашого Міністерства оборони цієї осені. Будемо говорити, в яких сферах можлива військова співпраця. Україна і Австралія мають однаковий статус – Enhanced Partnership – у НАТО. І от думаємо, як ми можемо взаємодіяти в рамках НАТО. Це теж предмет переговорів», - повідомив Кулініч.

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