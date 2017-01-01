Посол: Наші військові навчаються в академії в Австралії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: День Посол України в Австралії Микола Кулініч

Закони Австралії не передбачають військову допомогу іноземним державам

Австралія надає гуманітарну допомогу Україні під час війни на Донбасі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Австралії Микола Кулініч.

«Австралія одразу ж нам допомогла, як тільки почалася агресія на сході. Вони надали нашій армії зимову екіпіровку на фактично $2,3 млн. Річ у тім, що все ускладнюється австралійським законом, який не передбачає військову допомогу іноземним державам. А гуманітарну допомогу вони здійснюють виключно за існуючою усталеною практикою через міжнародні гуманітарні організації, зокрема Червоний Хрест», - сказав він.

При цьому посол зазначив, що Австралія готує українських офіцерів. «Наші військові навчаються у військовій академії в Австралії. Ми також чекаємо приїзду делегації нашого Міністерства оборони цієї осені. Будемо говорити, в яких сферах можлива військова співпраця. Україна і Австралія мають однаковий статус – Enhanced Partnership – у НАТО. І от думаємо, як ми можемо взаємодіяти в рамках НАТО. Це теж предмет переговорів», - повідомив Кулініч.