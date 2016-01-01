Посол Німеччини про Мінські домовленості: слід бути готовим до складного компромісу

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Зовнішньополітичний форум

Німецький дипломат погодився, що для проведення місцевих виборів на Донбасі необхідно створити відповідні умови

Мінські домовленості та їхня реалізація – це складний дипломатичний компроміс. Про це заявив Ернст Райхель, посол ФРН в Україні, під час Зовнішньополітичного форуму, організованого Інститутом світової політики.

«Є тенденція брати окремі елементи (з домовленостей), які не подобаються, і виступати проти них. Однак правда в тому, що якщо ми дійсно хочемо знайти дипломатичне вирішення конфлікту на Сході, це компромісне вирішення не буде розроблене виключно у Києві», - заявив Райхель.

Він закликав реалістично оцінювати ситуацію. «У вас сильний і небезпечний сусід, із яким ви маєте прийти до певного спільного знаменника. Це означає, що якщо ви хочете дипломатичного вирішення, потрібно буде погодитися на речі, які не відповідатимуть на 100% вашим бажанням. Саме так працює міжнародна дипломатія», - пояснив німецький дипломат.

Райхель погодився, що для проведення місцевих виборів на Донбасі необхідно створити відповідні умови.

«Те, що міжнародні стандарти мають бути дотримані не ставиться під сумнів міжнародною спільнотою. Різниця в тому, що в Україні багато людей, які роблять гучні заяви, що поки на українські території є іноземні солдати, поки над кожним будинком на Сході не буде піднято український прапор; місцеві вибори за міжнародними стандартами неможливі. Я б із цим не погодився – все залежить від обставин», - заявив посол Німеччини.

За його словами, міжнародна спільнота взяла на себе обов’язок створити умови, в яких відповідно до духу компромісу могли б відбутися місцеві вибори, «як це передбачено Мінськими домовленостями і з дотриманням міжнародних стандартів».

«Ці питання потребують обговорення, і якогось готового рішення немає. У результаті, це породжує певні звинувачення і критику. І альтернативою Мінським домовленостей є не Мінські домовленості, які б ви хотіли, щоб вони були, а відсутність взагалі яких-небудь домовленостей, неврегульованість ситуації, відсутність переговорів з РФ, сепаратистами щодо конфлікту. І я не думаю, що це було б вам на користь», підсумував Райхель.

Під час Форуму ІСП презентував свої рекомендації до Стратегії зовнішньої політики.