Посол Німеччини: Я не згоден із тими, хто просить «План Маршалла» для України

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Зовнішньополітичний форум

США, країнам ЄС, Канаді буде досить важко пояснити своїм платникам податків, чому кошти з їхніх кишень слід давати Україні

Говорячи про «план Маршалла» для України, слід бути дуже обережним. Про це заявив Ернст Райхель, посол ФРН в Україні, під час Зовнішньополітичного форуму, організованого Інститутом світової політики.

«Однією із складових критики відсутності стратегічного підходу ЄС і ФРН щодо України є лейтмотив: «ми хочемо більше грошей». Я не згоден із тими, хто просить «План Маршалла» для України по дуже простим причинам. На глобальному рівні є дуже багато капіталу із низькою відсотковою ставкою. Як привабити цей капітал? Якщо Україна запропонує відповідні умови (хороші і надійні), то не буде нічого магічного у тому, що міжнародний капітал прийде в Україну і використає наявні можливості», - пояснив посол Райхель.

Німецький дипломат підкреслив, що Україна може стати самодостатньою країною для ведення бізнесу. «Коли ви зробите необхідне, то вам уже не знадобиться міжнародна допомога від платників податків інших країн для того, щоб підтримувати Україну», - заявив Райхель.

Він зазначив, що США, країнам ЄС, Канаді буде досить важко пояснити своїм платникам податків, чому кошти з їхніх кишень слід давати Україні, де немає гарантій, що отримані гроші будуть використані для реалізації заявлених цілей.

«Тому будьте обережними, коли ви говорите про «План Маршалла». Можна іще багато говорити, але я проти цього», - завершив Райхель.