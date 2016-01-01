Посол США похвалила українських чиновників за хороше знання англійської мови

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Марі Йованович

Йованович відзначила, що в Україні значно підвищився рівень володіння та використання англійської мови серед урядовців

Посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що за час проведення Року англійської мови в Україні рівень володіння та використання англійської мови серед урядовців значно підвищився, передає прес-служба Адміністрації президента.

«В свою чергу, посол США в Україні Марі Йованович відзначила, що в Україні значно підвищився рівень володіння та використання англійської мови серед урядовців, а проекти з вивчення англійської мови, які були реалізовані цього року, охопили велику кількість як дітей і молоді, так і дорослого населення, особливо викладачів англійської мови в маленьких містечках України», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Йованович також зазначила, що проекти з вивчення англійської мови будуть продовжені і у 2017 році.

«Я дуже пишаюся бути сьогодні присутньою тут. Це дуже прекрасна нагода святкувати Рік англійської мови в Україні. Ми пишаємось тим, що можемо підтримати Україну, її мирне майбутнє», — зазначила Йованович.

Зазначається, що посол також відзначила високий рівень взаємодії між урядовими структурами, парламентським корпусом та громадськими організаціями у впровадженні усіх численних проектів з вивчення англійської в Україні.

Нагадаємо, 2016 рік був оголошений Роком англійської мови в Україні.