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    Посол США похвалила українських чиновників за хороше знання англійської мови

    • Сьогодні, 17:31
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    <p><i><span>Марі Йованович<o:p></o:p></span></i></p>

    Марі Йованович

    Йованович відзначила, що в Україні значно підвищився рівень володіння та використання англійської мови серед урядовців

    Посол США в Україні Марі Йованович зазначила, що за час проведення Року англійської мови в Україні рівень володіння та використання англійської мови серед урядовців значно підвищився, передає прес-служба Адміністрації президента.

    «В свою чергу, посол США в Україні Марі Йованович відзначила, що в Україні значно підвищився рівень володіння та використання англійської мови серед урядовців, а проекти з вивчення англійської мови, які були реалізовані цього року, охопили велику кількість як дітей і молоді, так і дорослого населення, особливо викладачів англійської мови в маленьких містечках України», — йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що Йованович також зазначила, що проекти з вивчення англійської мови будуть продовжені і у 2017 році.

    «Я дуже пишаюся бути сьогодні присутньою тут. Це дуже прекрасна нагода святкувати Рік англійської мови в Україні. Ми пишаємось тим, що можемо підтримати Україну, її мирне майбутнє», — зазначила Йованович.

    Зазначається, що посол також відзначила високий рівень взаємодії між урядовими структурами, парламентським корпусом та громадськими організаціями у впровадженні усіх численних проектів з вивчення англійської в Україні.

    Нагадаємо, 2016 рік був оголошений Роком англійської мови в Україні.

     

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