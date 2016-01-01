Посол США: Україна досягла значного успіху у зовнішній політиці

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Марі Йованович

Серед досягнень України посол Марі Йованович назвала налагодження ефективної співпраці з ключовими партнерами

Україні вдалося досягти суттєвого успіху у своїй зовнішній політиці завдяки використанню дипломатичних та інформаційних засобів. Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович, під час Зовнішньополітичного форуму, організованого Інститутом світової політики.

«Протягом 25 років після проголошення незалежності Україна веде боротьбу у гібридній війни із Росією. І як українські військові, які заслуговують визнання за зупинення сепаратистів, що діють під контролем Росії, так і українські дипломати заслуговують відзнаки. Адже вони щодня змушені шукати протидію численним викликам по всьому світу у контексті дезінформації щодо внутрішньої ситуації в Україні та її зовнішньої політики», - заявила Йованович.

Посол США підкреслила, що останні два з половиною роки засвідчили, що Україна є досить успішною у своїй зовнішній політиці. Серед досягнень України посол Йованович назвала налагодження ефективної співпраці з ключовими партнерами, продовження санкцій щодо Росії як зі сторони ЄС, так і США, а також прогрес в імплементації Угоди про асоціацію та лібералізації візового режиму.

«Україні слід продовжувати рухатися вперед для творення нової історії, яка має базуватися не лише на інформаційній кампанії, але й на конкретних фактах. Тут, я маю на увазі продовжувати бути конструктивним проактивним партнером у Мінських домовленостях, що є гарантією миру у світі. Крім того, варто зосередити увагу на внутрішній політиці, а саме сприяти ще більш ефективній реалізації реформ», - зазначила Йованович, згадавши окремо боротьбу з корупцією.

Посол США підкреслила важливість залучення підтримки міжнародної бізнес-спільноти.

«Якщо Україна продемонструє успіх у проведенні важливих економічних реформ щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу, покращення інфраструктури, встановлення режиму захисту прав інтелектуальної власності та боротьби з корупцією; сама бізнес спільнота та її лідери буду зацікавлені в інформуванні про позитивні зміни, що відбуваються в Україні», - заявила Йованович.