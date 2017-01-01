Посол: українців серед постраждалих внаслідок терактів в Єгипті немає

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Теракт в Єгипті

Наразі інформації про постраждалих іноземців немає

Громадян України серед постраждалих в результаті сьогоднішніх вибухів в Єгипті немає.

Про це сказав надзвичайний і повноважний аосол України в Єгипті Геннадій Латій в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Станом на зараз інформації про постраждалих іноземців немає... Ми даємо інформацію, що українців серед постраждалих немає», - зазначив Латій.

Нагадаємо, внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи.

Зокрема, у Танті загинули 27 осіб. В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, віддав наказ військовим долучитися до захисту «життєвоважливої інфраструктури» держави після терактів у церквах.

Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».