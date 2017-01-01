Посол України в Австралії: Те, що МН17 збитий російськими ракетами, тут ні для кого не секрет

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Посол України в Австралії Микола Кулініч

Дипломат розповів, як російська агресія привернула увагу австралійців до України

Посол України в Австралії Микола Кулініч в інтерв’ю «Главкому» заявив, що австралійці чудово знають про те, що саме росіяни збили ракетами літак рейсу МН17 влітку 2014 року.

«Те, що літак збили російськими ракетами, це був тут не секрет. Згадайте, коли вже колишній прем’єр-міністр Австралії Тоні Еббот під час саміту Великої двадцятки у Брізбені запропонував Путіну вибачитись за збитий літак? Він ще обіцяв взяти Путіна «за барки». До речі, що цікаво, в Австралії випустили політологічний словник, і застосований Ебботом термін shirtfront policy (термін з австралійського футболу, що означає жорсткий прийом, коли один гравець збиває другого з ніг на землю, щоб заволодіти м’ячем. – «Главком») до нього увійшов», - розповів Кулініч.

Дипломат додав, що саме російська агресія привернула увагу австралійців до України.

«Скажу відверто, роль у зростанні уваги до України зіграв і трагічний випадок – загибель пасажирів літака рейсу МН17 над Донбасом (загинуло 298 осіб, пасажирами рейсу були громадяни 14 країн, у тому числі Австралії. – «Главком»). Фактично тоді Австралія прокинулася. Я приїхав у країну вже після цього, але мені розповідали, що люди тут починали ранок з України і нею ж день і закінчували. Всі хотіли знати правду: чому так сталося, хто збив, хто такі «сепаратисти», звідки взялися ракети», - розповів посол.

Він зазначив, що чималу роль у зміцненні відносин між Україною та Австралією у цей час зіграла українська діаспора.

«Вона тут дуже активна і вимагала призначення нового посла. У грудні 2014 року сюди приїжджав президент Порошенко, вони всі йому ставили питання: коли буде новий посол і нормальне посольство? Це такий, по суті, унікальний випадок, коли діаспора домагалася нормальних, повноцінних відносин зі своїми рідними землями. Вони, до речі, кажуть не «батьківщина», а саме «рідні землі», - додав Кулініч.