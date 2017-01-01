Посол України в Італії прокоментував арешт кримського вина

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Росія замінила заявлені спершу кримські вина на продукцію інших кримських виробників

Посол України в Італії Євген Перелигін повідомив, що Росію наперед попереджали про неприпустимість участі вин із окупованого Криму на міжнародній виставці Vinitaly в італійській Вероні.

За його словами, українське посольство напередодні виставки попередило її організаторів, що участь кримських продуктів під виглядом російських суперечить європейським директивам про невизнання окупації Криму, а організатори, у свою чергу, вказали представникам Росії, що заявлені нею вина з Криму не можуть бути представлені на виставці.

Але, розповів посол, перед самим відкриттям виставки стало відомо, що Росія просто замінила заявлені спершу кримські вина на продукцію інших кримських виробників.

«Я б сказав, що Україна домоглася справедливості завдяки політико-дипломатичним діям, активній позиції наших громадян. Можу сказати, що я бачив і тих українців, хто не звернув уваги. Третій фактор - розуміння організаторів. Вони діяли в рамках нормальної співпраці з російськими представниками, повідомили їм, що не можна це виставляти. А ті, в свою чергу, вирішили діяти обманом: мовляв «не можна «Золоту Балку», так ми виставимо «Інкерман». Така поведінка призвело до того, що організатори діяли рішуче», - пояснив український посол.

Раніше повідомлялося, що в Італії на винній виставці Vanitaly презентували кримські вина на російському стенді. Пізніше італійська поліція заарештувала партію вина з анексованого Криму, яка була на російському стенді.

Як відомо, в 2014 році Європейський союз ввів санкції проти дев'яти кримських компаній, чотири з яких є виробниками вин і алкогольних напоїв. Під санкції потрапили Азовський лікеро-горілчаний завод, національне виробничо-аграрне об'єднання «Массандра», Агрофірма «Магарач» і Завод шампанських вин «Новий світ». Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

США і Європейський союз не визнали анексію Криму, в 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії і компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами Криму.

Джерело: Радіо Свобода