Посол України в Німеччині направив МЗС ноту через візит політика ФРГ до Криму

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25 березня в анексований Крим прибула делегація з Німеччини

Посол України в Німеччині Андрій Мельник направив в МЗС Німеччини ноту протесту в зв'язку з незаконним візитом в анексований Росією Крим політика з Квакенбрюка Андреаса Маурера.

Про це Мельник написав у twitter.

«Направив ноту протесту щодо незаконного візиту до Криму локального політика з Квакенбрюка», — написав він.

Надіслав ноту протесту щодо незаконного візиту в Крим локального політика з Квакенбрюка: мій коментар @noz_de https://t.co/fLo3juXr5j — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 29 березня 2017 р.

Дипломат висловив впевненість, що практика порушення українського законодавства матиме для цього політика погані юридичні наслідки.

«Зухвале нехтування законами України матиме для порушника-рецидивіста плачевні юридичні наслідки», — написав Мельник.