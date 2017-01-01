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    Посол України в Німеччині направив МЗС ноту через візит політика ФРГ до Криму

    • Вчора, 22:57
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    25 березня в анексований Крим прибула делегація з Німеччини

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник направив в МЗС Німеччини ноту протесту в зв'язку з незаконним візитом в анексований Росією Крим політика з Квакенбрюка Андреаса Маурера.

    Про це Мельник написав у twitter.

    «Направив ноту протесту щодо незаконного візиту до Криму локального політика з Квакенбрюка», — написав він.

    Дипломат висловив впевненість, що практика порушення українського законодавства матиме для цього політика погані юридичні наслідки.

    «Зухвале нехтування законами України матиме для порушника-рецидивіста плачевні юридичні наслідки», — написав Мельник.

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