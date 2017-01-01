Посол України в Німеччині направив МЗС ноту через візит політика ФРГ до Криму
- Вчора, 22:57
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Розсилка
25 березня в анексований Крим прибула делегація з НімеччиниПосол України в Німеччині Андрій Мельник направив в МЗС Німеччини ноту протесту в зв'язку з незаконним візитом в анексований Росією Крим політика з Квакенбрюка Андреаса Маурера.
Про це Мельник написав у twitter.
«Направив ноту протесту щодо незаконного візиту до Криму локального політика з Квакенбрюка», — написав він.
Надіслав ноту протесту щодо незаконного візиту в Крим локального політика з Квакенбрюка: мій коментар @noz_de https://t.co/fLo3juXr5j— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 29 березня 2017 р.
Дипломат висловив впевненість, що практика порушення українського законодавства матиме для цього політика погані юридичні наслідки.
«Зухвале нехтування законами України матиме для порушника-рецидивіста плачевні юридичні наслідки», — написав Мельник.
Зухвале нехтування законами України матиме для порушника-рецидивіста плачевні юридичні наслідки: коментар @noz_de https://t.co/fLo3juXr5j— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 29 березня 2017 р.