Посол України в США прокоментував план нардепа Артеменка про оренду Крима

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нардеп Андрій Артеменко

Пропозицію про передачу Криму в оренду він назвав «грубим порушенням Конституції»

Посол України в США Валерій Чалий заявив, що український нардеп Андрій Артеменко «не уповноважений представляти якісь альтернативні мирні плани від імені України будь-якому іноземному уряду, включаючи адміністрацію США».

Про це пише The New York Times.

Пропозицію про передачу Криму в оренду він назвав «грубим порушенням Конституції» і зазначив, що подібні ідеї можуть виходити тільки від тих, хто «відкрито або таємно представляє російські інтереси».

Нагадаємо, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональду Трампу Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменко.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років»