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    Посол України висловив протест МЗС Киргизстану через візит депутатів до окупованого Криму

    • Сьогодні, 22:18
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    Окупований Крим
    Окупований Крим

    У протесті посол закликав поважати суверенітет і територіальну цілісність України

    Посол України у Киргизькій Республіці Микола Дорошенко висловив дипломатичний протест Міністерству закордонних справ країни через візит киргизьких депутатів до окупованого Криму.

    Про це повідомив сам Дорошенко.

    «Сьогодні висловив дипломатичний протест МЗС Киргизької Республіки у зв’язку із неузгодженою з Україною поїздкою до Криму депутата Жогорку Кенеша, представника Соціал-демократичної партії Киргизстану М.А.Аманкулова», — написав посол у Facebook.

    Він зазначив, що у протесті закликав поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також підкреслив, що порушники будуть притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності відповідно до законодавства України.

    «Дуже сподіваюсь, що киргизька влада почує і вживе відповідних заходів, хоча, дивлячись на фотокартки в окупованому Криму іншого депутата Жогорку Кенеша – Ірини Карамушкіної, розумію, що чергового візиту в киргизький МЗС не уникнути і що нам ще потрібно докласти багато зусиль, щоб досягти взаєморозуміння з цього питання», — додав Дорошенко.

    МЗС Крим Киргизія протест посол
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