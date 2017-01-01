Посол України зустрівся з радником Трампа із нацбезпеки

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Валерій Чалий і Майкл Флінн

Чалий обговорив з Флінном «найближчі плани взаємодії»

Посол України у США Валерій Чалий провів зустріч із радником з національної безпеки новообраного президента США Дональда Трампа – генералом Майклом Флінном. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зустріч відбулася під час передачі естафети в Інституті миру від команди Барака Обами команді Дональда Трампа. На думку посла, таку традицію варто перейняти Україні.

«Американська традиція, яку, як на мене, варто перейняти й Україні: передача естафети в Інституті миру від однієї команди іншій. Радник президента США Барака Обами з національної безпеки Сюзан Райс, якій вдячний за співпрацю, і радник з національної безпеки новообраного президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флінн, з яким обговорюємо найближчі плани взаємодії», – прокоментував Чалий свої фотографії з цього заходу.