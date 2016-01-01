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    Посольство США привітало українців колядками

    • Вчора, 18:41
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    Марі Йованович
    Марі Йованович

    Посол Марі Йованович і американські дипломати привітали українців з Новим роком та Різдвом

    Посол США в Україні Марі Йованович та інші співробітники американської дипломатичної місії привітали українців з новорічними та різдвяними святами й побажали веселих свят

    Відеоролік з привітаннями оприлюднила в Facebook прес-служба посольства.

    Дипломати, вбрані в вишиванки, по черзі зачитали українські колядки на тлі фольклорних орнаментів і малюнків з традиційними сюжетами.

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