Посольство США привітало українців колядками
- Вчора, 18:41
-
Розсилка
Марі Йованович
Посол Марі Йованович і американські дипломати привітали українців з Новим роком та Різдвом
Посол США в Україні Марі Йованович та інші співробітники американської дипломатичної місії привітали українців з новорічними та різдвяними святами й побажали веселих свят
Відеоролік з привітаннями оприлюднила в Facebook прес-служба посольства.
Дипломати, вбрані в вишиванки, по черзі зачитали українські колядки на тлі фольклорних орнаментів і малюнків з традиційними сюжетами.