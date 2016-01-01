Посольство США привітало українців колядками

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Марі Йованович

Посол Марі Йованович і американські дипломати привітали українців з Новим роком та Різдвом

Посол США в Україні Марі Йованович та інші співробітники американської дипломатичної місії привітали українців з новорічними та різдвяними святами й побажали веселих свят

Відеоролік з привітаннями оприлюднила в Facebook прес-служба посольства.

Дипломати, вбрані в вишиванки, по черзі зачитали українські колядки на тлі фольклорних орнаментів і малюнків з традиційними сюжетами.