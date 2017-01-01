Посольство США у Москві призупинило видачу віз росіянам

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Причиною призупинення роботи у посольстві назвали проблеми з водопостачанням

Дипломатичне представництво Сполучених Штатів Америки у Російській Федерації припинило роботу щодо надання візових документів.

Про це повідомляє «Каспаров.ру».

Дев’ятого січня 2017 року, американське посольство у Москві оприлюднило заяву, відповідно до якої воно тимчасово призупинило роботу з російськими громадянами щодо прийому і видачі візових документів.

Відповідно до заяви, консульський відділ не працюватиме над оформленням нееміграційних та еміграційних віз, а також не розглядатиме нетермінові запити власних громадян. Відділ роботи з американськими громадянами протягом певного часу працюватиме лише із екстреними запитами.

Причиною призупинення роботи у посольстві назвали проблеми з водопостачанням. Відтак, консульство припиняє функціонування аж до подальшого повідомлення. Тим часом, Московський міськводоканал запевнив, що ніяких скарг від посольства щодо якості водопостачання не надходило.

Зауважимо, що щороку з Російської Федерації до Сполучених Штатів переїжджає кілька сотень тисяч осіб – наприклад, у 2015 році заявку на грін-карту подали двісті шістдесят п’ять тисяч російських громадян.