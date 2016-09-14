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    Постпред США в ООН: Росія – одна з найбільших загроз Європи

    • Сьогодні, 13:19
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    Ніки Хейлі
    Ніки Хейлі

    Ніки Хейлі наголосила, що НАТО є «найсильнішим альянсом в історії»

    Постійний представник США в ООН Ніки Хейлі заявила, що спроби Росії з дестабілізації України є одним із найсерйозніших викликів для всієї Європи. Хейлі також зазначила, що Сполучені Штати не повинні покращувати свої відносини з Росією за рахунок інтересів своїх союзників у Європі, передає Radio Liberty.

    Представник США додала, що НАТО є «найсильнішим альянсом в історії» і що Америка має обов'язки перед своїми союзниками в Європі.

    Як повідомлялося, сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив Росію про наслідки минулорічних хакерських атак на комп'ютерні мережі у Сполучених Штатах Америки. «2017 рік стане роком, коли Конгрес дасть Росії копняка», – сказав Грем, звертаючись до міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.

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