Постраждалі під час теракту у Стамбулі перебувають у важкому стані, - прем’єр-міністр Туреччини

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Anadolu

Декотрих поранених у теракті вже виписують додому, - Біналі Їлдирим

Стан трьох-чотирьох постраждалих при терористичній атаці на нічний клуб в Стамбулі оцінюється як важкий, заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим.

«Поранених після лікування виписують додому. Стан деяких з них оцінюється як важкий, але їх небагато – три-чотири людини », – наводить слова Їлдирима агентство Anadolu.

За його словами, терорист кинув свою зброю на місці злочину і зник, скориставшись панікою. Поліція проводить ретельне розслідування і відпрацьовує всі версії. Їлдирим також повідомив, що у поліції є припущення про особу злочинця.

Нагадаємо, в результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовані. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих в теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, в результаті атаки загинули троє громадян країни, четверо постраждали.