Постраждалий внаслідок вибуху гравець «Боруссії» виписаний з лікарні
- Сьогодні, 00:56
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Спортсмен у момент вибуху знаходився в автобусі якраз біля вікна
Іспанський захисник дортмундської «Боруссії» Марк Бартра виписаний з лікарні після поранення, отриманого в результаті вибухів біля клубного автобуса.
Про це повідомляє іспанське видання Marca.
Лікарі зафіксували у гравця поріз правої руки і психологічний шок. Спортсмен у момент вибуху знаходився в автобусі якраз біля вікна.
Про терміни його повернення до гри не повідомляється.
Крім того, на прес-конференції поліція підтвердила, що вибухів було три. Розслідування наразі триває.
Нагадаємо, поряд з автобусом німецького футбольного клубу «Боруссія» спрацював вибуховий пристрій, коли команда прямувала з готелю на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Постраждав захисник Марк Бартра. Його відвезли в лікарню. Як сильно він постраждав, не повідомляється.