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    Постраждалий внаслідок вибуху гравець «Боруссії» виписаний з лікарні

    • Сьогодні, 00:56
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    Захисник Марк Бартра
    Захисник Марк Бартра

    Спортсмен у момент вибуху знаходився в автобусі якраз біля вікна

    Іспанський захисник дортмундської «Боруссії» Марк Бартра виписаний з лікарні після поранення, отриманого в результаті вибухів біля клубного автобуса.

    Про це повідомляє іспанське видання Marca.

    Лікарі зафіксували у гравця поріз правої руки і психологічний шок. Спортсмен у момент вибуху знаходився в автобусі якраз біля вікна.

    Про терміни його повернення до гри не повідомляється.

    Крім того, на прес-конференції поліція підтвердила, що вибухів було три. Розслідування наразі триває.

    Нагадаємо, поряд з автобусом німецького футбольного клубу «Боруссія» спрацював вибуховий пристрій, коли команда прямувала з готелю на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

    Постраждав захисник Марк Бартра. Його відвезли в лікарню. Як сильно він постраждав, не повідомляється.

    розслідування
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