Постраждалий внаслідок вибуху гравець «Боруссії» виписаний з лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Захисник Марк Бартра

Спортсмен у момент вибуху знаходився в автобусі якраз біля вікна

Іспанський захисник дортмундської «Боруссії» Марк Бартра виписаний з лікарні після поранення, отриманого в результаті вибухів біля клубного автобуса.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Лікарі зафіксували у гравця поріз правої руки і психологічний шок. Спортсмен у момент вибуху знаходився в автобусі якраз біля вікна.

Про терміни його повернення до гри не повідомляється.

Крім того, на прес-конференції поліція підтвердила, що вибухів було три. Розслідування наразі триває.

Нагадаємо, поряд з автобусом німецького футбольного клубу «Боруссія» спрацював вибуховий пристрій, коли команда прямувала з готелю на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Постраждав захисник Марк Бартра. Його відвезли в лікарню. Як сильно він постраждав, не повідомляється.