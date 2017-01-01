Потенціал «Крымнаша» для Путіна повністю вичерпаний, - російський політолог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Піонтковський

У «еліти» є тільки опція здачі Путіна, але сьогодні вони до цього не готові, - експерт

Захоплення росіян фактом анексії Криму і зростання на її тлі рейтингів російської влади припинилося. Наразі потенціал «Крымнаша» вичерпаний повністю. Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський, пише Оnline.ua.

«Я не бачу жодної внутрішньої повістки для влади. У «еліти» є тільки опція здачі Путіна, але сьогодні вони до цього не готові. Інша альтернатива - спробувати далі качати імперські понти. Але і тут все, як на мене, вже вичерпано - і Крим, і частина Донбасу, і третина Сирії, і шматочок Лівії. Всі вже захоплено, але не працює», - зазначив він.

Разом із тим експерт не виключив загострення на українському напрямку: «Ми ж бачимо зміну тактики Москви. Спроба впихнути бандитську «Лугандонію» в політичне тіло України провалилася, і зараз курс узятий на підвищення суб'єктності «Лугандонії».

Водночас політолог уточнив: можливе локальне загострення на Донбасі, однак на велику війну Кремль не наважиться.

Як повідомлялось, також Піонтковський розповів, чому мітинги, що прокотилися містами Росії 26 березня, спантеличили і налякали російську владу.