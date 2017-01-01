Потік українських туристів в Туреччину зріс на 50%

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Туристи в Туреччині

Торік Туреччина прийняла 1 млн 250 тис. українських туристів

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляє, що кількість українських туристів у Туреччині торік зросла на 50%. Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві.

«В мене є подяка українському народу. Кількість туристів з України, які відвідали минулого року Туреччину, зросла на 50%. І ми дуже щасливі, що ми змогли прийняти в нашій країни 1 млн 250 тис. громадян України», - сказав Чавушоглу.

«Ми хочемо збільшити кількість громадян, які здійснюють взаємні поїздки, хочемо збільшити кількість туристів», - зауважив глава турецького зовнішньополітичного відомства.

За словами Чавушоглу, за минулий рік зросла кількість контактів на найвищому рівні, і їх було близько 25-ти. «І ми хочемо, щоби таких контактів було ще більше», - сказав міністр.

Своєю чергою Клімкін подякував Чавушоглу за прийом українських дітей зі сходу України на турецьких курортах.

«Я хочу, щоб усі це знали, що саме Мевлют особисто як один із провідних турецьких політиків і просто небайдужа людина зоорганізував відпочинок для діток, які постраждали від російської агресії. Це були дві дуже великі групи», - сказав Клімкін.

За словами Чавушоглу, Туреччині було приємно приймати членів родин українських військових в Анталії. «В цьому році ми також будемо готові прийняти в Анталії, в Аланії велику групу військових і членів їхніх родин», - запевнив турецький міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна і Туреччина найближчим часом планують укласти угоду про безвізові поїздки громадян за внутрішніми документами.