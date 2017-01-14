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    Потрійні ціни: санаторій під опікою Марини Порошенко не економить на продуктах

    • Сьогодні, 19:10
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    Закупівля картоплі
    Закупівля картоплі

    Картоплю тут купували по 12 грн за кілограм, а яйця – по 4 грн за штуку

    Дитячий санаторій соцреабілітації дітей-сиріт «Смарагдове місто», яким опікується дружина президента Марина Порошенко, купує продукти втричі дорожче за ринкові ціни.

    Про це в Фейсбуці заявляє колишній в.о. глави «Укргазвидобування» Олексій Тамразов.

    За його даними, «Смарагдове місто» уклало з ФОП Родін Олександр Петрович низку угод на постачання продуктів харчування на суму 3,4 мільйона гривень, але вартість харчів як мінімум в 2-3 рази більша, ніж на ринку.

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    Потрійні ціни: санаторій під опікою Марини Порошенко не економить на продуктах
    Потрійні ціни: санаторій під опікою Марини Порошенко не економить на продуктах
    Потрійні ціни: санаторій під опікою Марини Порошенко не економить на продуктах
    Потрійні ціни: санаторій під опікою Марини Порошенко не економить на продуктах
    Потрійні ціни: санаторій під опікою Марини Порошенко не економить на продуктах
    Потрійні ціни: санаторій під опікою Марини Порошенко не економить на продуктах

    Тамразов оприлюднив копії договорів, з яких випливає, що санаторій придбав 16 650 кг картоплі за ціною 12 грн/кг, хоча її ціна в середньому від 3 до 7 грн/кг. 49500 яєць було придбано по 4 грн/шт, хоча середня ціна закупівлі від 2 до 2,6 грн/шт.

    «Цей ФОП і в грудні картоплю по 12 грн/кг «дітям із зони АТО» поставляв», - зазначає Тамразов.

    За інформацією «Економічно правди», «Смарагдове місто» не вперше купує товари за завищеними цінами.

    Так, в січні 2013 року, санаторій уклав із ТОВ «Укпродукт»" ряд угод на постачання продуктів харчування на суму 7,74 млн гривень, купивши товари за ціною втричі дорожче за ринкову.

    У листопаді, 2015 року керівник відділу з протидії корупції Центру «Ейдос» Гліб Канівський писав в колонці на ЕП, що ФОП Родіна Н.Л. і ФОП Сугак Г.К. поділили між собою держзамовлення для «Смарагдового міста» на суму 4,04 млн грн, поставляючи санаторію футболки по 315 грн за одиницю при реальній вартості 55 грн.

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