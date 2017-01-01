Повернення Шокіна: в БПП заявляють, що ніяких домовленостей не існує

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Екс-генпрокурор Віктор Шокін

Екс-генпрокурор Віктор Шокін просить поновити його на посаді

Приховати складні домовленості, результатом яких може бути призначення або повернення Віктора Шокіна на пост генерального прокурора України, практично неможливо.

Про це заявив народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександр Грановський в прямому ефірі програми «Лівий берег» на 24 Каналі.

«Віктор Миколайович – жива людина. У нього є свої емоції. Думаю, він багато в чому невдоволений тим, що сталося. Можливо, людина відчуває, що не вичерпала своїх можливостей. Тому він вирішив ось так вчинити, позвавшись на президента та парламент. Я не вірю в те, що його вчинок – це частина домовленостей з вищими чинами держави», – сказав Грановський.

Також нардеп додав, що, на його думку, ніякої конструкції з повернення Шокіна на посаду не існує, «як і не існує ніяких кулуарних домовленостей».

Нагадаємо, екс-генпрокурор Віктор Шокін просить визнати незаконною і скасувати постанову ВР від 29 березня 2016 року №1040-VIII «Про надання згоди на звільнення президентом України Шокіна Віктора Миколайовича з посади генерального прокурора України», а також визнати незаконним і скасувати указ президента України від 3 квітня 2016 року №124/2016 «Про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України» зі змінами, внесеними згідно з указом президента №269/2016 від 23 червня 2016 року.

Колишній генпрокурор просить поновити його на посаді з урахуванням положень закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» в частині того, що генеральний прокурор, призначений на посаду до набрання чинності законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», здійснює повноваження генерального прокурора.

Водночас, за інформацією екс-першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, з аналогічним позовом Шокін звертався до ВАСУ ще у грудні 2016 року.

Тоді ВАСУ залишив позов екс-генпрокурора без розгляду, про що 23 грудня 2016 р. виніс відповідну ухвалу. Позов ВАСУ не став розглядати з суто формальних підстав, оскільки Шокін пропустив встановлений законом строк звернення до суду.

«Цей «промах» може бути легко виправлено, якщо позивач наведе причини пропуску встановленого законом строку звернення до суду, а суд визнає їх поважними. Не можна виключати того, що Шокін повторно звернеться (можливо, він це вже зробив) до ВАСУ з аналогічним позовом», – прогнозував тоді Трепак.