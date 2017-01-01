Пов'язаний з Кремлем мільярдер подав в суд на Associated Press через Манафорта

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Фото Sputnik Олег Дерипаска

Російський алюмінієвий магнат стверджує, що Associated Press безпідставно звинуватила його в злочинній діяльності

Пов’язаний з Кремлем мільярдер Олег Дерипаска позивається до суду на інформагенцію Associated Press, звинувачуючи її в наклепі через повідомлення про його ділові зв’язки з колишнім головою виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, пише «Радіо Свобода».

У позові, поданому до суду у Вашингтоні 15 травня, алюмінієвий магнат сказав, що в цьому повідомленні інформагенцію Associated Press безпідставно звинуватила його в злочинній діяльності.

Агенція твердить, що відповідає за достовірність викладених фактів.

У повідомленні Associated Press вказується, що під час роботи на Дерипаску кілька років тому Манафорт запропонував план. Метою цього плану нібито був вплив на політику, ділові відносини і висвітлення новин у США, Європі та на пострадянському просторі таким чином, що б це сприяло президентові Росії Володимиру Путіну.

Після того, як повідомлення Associated Press було опубліковане, Дерипаска запустив у газетах США рекламну кампанію, в якій звинувачує інформагенцію в продукуванні «масивної і брехливої кампанії» проти нього.

Манафорт пішов з посади голови кампанії Трампа в серпні 2016 роки. Це сталося після заяв, що він отримав незаконні платежі від української Партії регіонів. Манафорт пішов з посади голови кампанії Трампа в серпні 2016 року. Це сталося після заяв, що він отримав незаконні платежі від української Партії регіонів.