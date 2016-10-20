Пожежа на туристичному поромі у Індонезії забрала щонайменше 23 життя

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Reuters

Пором був переповнений – за правилами безпеки на ньому повинно було перебувати вдвічі менше пасажирів

Щонайменше 23 людини загинули і 17 пропали в результаті пожежі на туристичному поромі в Індонезії. Про це повідомляє BBC.

Експрес-пором перевозив понад 230 чоловік на курорт, розташований в 50 км від Джакарти.

Відзначається, що пором був переповнений – за правилами безпеки на ньому повинно було знаходитись вдвічі менше пасажирів.

Пожежа виникла незабаром після відплиття. «Пожежа почалась через п'ятнадцять хвилин після відплиття човна. Потім я побачив дим, він ставав все більшим і більшим. Човен був переповненим і люди билися за рятувальні жилети»,- розповів один з пасажирів.

Наслідки пожежі на поромі

З моря було врятовано 194 особи, з них дев'ять зараз перебувають у лікарні. Залишки човна з трупами згорілих пасажирів відбуксирували в Джакарту.