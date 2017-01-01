Пожежа у Балаклії: вже нараховано збитків на 220 млн гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа в Балаклії Фото: EPA/UPG

Зазначається, що остаточна сума збитків стане відомою після завершення підрахунків фахівцями

За попередніми підрахунками збитки від вибухів і пожеж на складах Балаклії становлять близько 220 мільйонів гривень

Про це заявив очільник Харківської обласної ради Сергій Чернов, повідомляє прес-центр облради Харківщини.

Зазначається, що остаточна сума збитків стане відомою після завершення підрахунків фахівцями. Зокрема, від вибухів постраждали і сільгоспвиробники, адже їхні поля теж не оминали снаряди.

Чернов зауважив, що наразі готують документ із проханням виділити кошти на відновлювальні роботи із фонду регіонального розвитку, який направлять уряду. Таким чином планується виділити кошти з резервного фонду обласного бюджету.