Пожежі у Красногорівці ліквідовані. Через обстріл постраждали троє людей

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Фото: @666_mancer Обстріл Красногорівки 28 травня

Російсько-окупаційні війська використовували озброєння, що заборонене Мінськими угодами

У Красногорівці Донецької області ліквідовані пожежі в школі і лікарні, які почалась через обстріл бойовиками міста. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

За його словами, у результаті ранових обстрілів поранення отримали троє людей – дві жінки, які лежали в неврологічному відділенні міської лікарні (про них вже повідомлялось раніше – ред.), а також ще одна жінка - в результаті попадання снаряда в житловий дім по вул. Сковороди (колишня Ворошилова).

Між тим, за даними голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, внаслідок обстрілів поранено двох жінок і одного чоловіка.

Як уточнює прес-центр Штабу АТО, російсько-окупаційні війська почали обстрілювати Красногорівку з 6:37. Вони використовували озброєння, що заборонене Мінськими угодами.

«Внаслідок майже годинного обстрілу з артилерії калібру 122 мм (10 снарядів) нанесено суттєвої шкоди Мар'їнській центральній лікарні та школі №2, вщент зруйновано приватне помешкання в будинку по вулиці Толстого, нанесено пошкоджень іншим помешканням у прилеглих житлових кварталах», - додають у Штабі.

Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Співробітники поліції під обстрілами розпочали евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення.