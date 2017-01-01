Пожежу на складах Дарницького ринку локалізовано - ДСНС
- Сьогодні, 19:17
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Пожежа на Дарницькому ринку у Києві
Про постраждалих інформації наразі немає
У Києві на складських приміщеннях поблизу Дарницького ринку виникла пожежа, наразі її локалізовано.
Про це повідомила речник ГУ ДСНС в м.Києві Світлана Водолага.
«Дарницький ринок не горить. Горять складські приміщення, але там кілька квадратних метрів вже передали в локалізацію. Ліквідації ще нема. Там немає нічого страшного. Повної інформації в мене поки немає», — повідомила С.Водолага.
При цьому у ДСНС не повідомляють, скільки на місці події працює рятувальників та пожежних машин. Про постраждалих інформації також наразі немає.
Як повідомляв «Главком», на Дарницькому ринку в Києві сталася масштабна пожежа.
Джерело: УНН