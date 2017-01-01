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    Пожежу на складах Дарницького ринку локалізовано - ДСНС

    • Сьогодні, 19:17
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    Пожежа на Дарницькому ринку у Києві
    Пожежа на Дарницькому ринку у Києві

    Про постраждалих інформації наразі немає

    У Києві на складських приміщеннях поблизу Дарницького ринку виникла пожежа, наразі її локалізовано.

    Про це повідомила речник ГУ ДСНС в м.Києві Світлана Водолага.

    «Дарницький ринок не горить. Горять складські приміщення, але там кілька квадратних метрів вже передали в локалізацію. Ліквідації ще нема. Там немає нічого страшного. Повної інформації в мене поки немає», — повідомила С.Водолага.

    При цьому у ДСНС не повідомляють, скільки на місці події працює рятувальників та пожежних машин. Про постраждалих інформації також наразі немає.

    Як повідомляв «Главком», на Дарницькому ринку в Києві сталася масштабна пожежа.

    Джерело: УНН

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