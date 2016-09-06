Пожежу на заводі «Електрон» у Львові повністю ліквідовано, - ДСНС
- 3 Сiчня, 22:49
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Причини пожежі встановлюються
Пожежу на заводі «Електрон» у Львові повністю ліквідовано. Про це повідомляє прес-служба Держнс області.
«У 16:15 пожежу локалізовано та о 19:50 - ліквідовано», - йдеться в повідомленні.
Причини пожежі встановлюються.
Як повідомлялося, 3 січня о 13:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на 2-му поверсі будівлі у м. Львові по вул. О. Стороженка, 32.
Головне управління ДСНС у Львівській області оприлюднило відео з місця ліквідації пожежі складських приміщень заводу «Електрон».