Працівниця суду попереджала олігархів про заплановані обшуки - Ситник

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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник

Глава НАБУ пояснив, що справа стосується великих олігархів

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив про затримання працівниці суду, яка «зливала» інформацію щодо санкцій на обшук, які Бюро отримувало в судах. Про це він сказав під час парламентських слухань на тему: «Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні».

Ситник зауважив, що сьогодні «затримали працівника суду, який за гроші зливав інформацію по санкціям на обшук, які ми отримували в судах».

Директор НАБУ пояснив, що «ця справа стосується одного з великих земельних олігархів... сьогодні була затримана ця працівниця при передачі роздрукованої із закритого Реєстру судових рішень ухвали про обшуки на підконтрольних йому підприємствах».

Ситник наголосив, що інформація про значну частину обшуків «зливається».

«Іноді ми приходимо, а там на нас уже чекають», - додав він.

Також директор НАБУ Артем Ситник стверджує, що без створення Антикорупційного суду справи, пов'язані з великою корупцією топ-чиновників, можуть розглядатися 10 років. Ситник зазначив, що Верховна Рада не завжди приймає мудрі рішення стосовно антикорупційних органів, і зокрема, це стосується створення антикорупційного суду і надання дозволу НАБУ автономно знімати інформацію із засобів зв'язку.

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