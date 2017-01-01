Працівники Британських авіаліній оголосили дводенний страйк

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Спілка закликає Британські авіалінії брати конструктивну участь у перемовинах стосовно оплати праці

Бортпровідники «Британських авіаліній» готуються оголосили дводенний страйк, починаючи з 10 січня.

Про це повідомляє Reuters.

«Спілка закликає Британські авіалінії брати конструктивну участь у перемовинах стосовно оплати праці і сподівається, що рішення, яке задовольнить наших членів, буде досягнуто», – заявили у профспілці.

Водночас, у самих Британських авіалініях заявили, що до цієї спілки входить лише 15% її бортпровідників, тож компанія працює над планом на випадок непередбачуваних обставин, аби усі пасажири дісталися своїх пунктів призначення.

Більше інформації менеджмент пообіцяв надати у п’ятницю, коли завершиться підготовка цього плану.