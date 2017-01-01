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    Працівники Британських авіаліній оголосили дводенний страйк

    • Вчора, 05:57
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    Спілка закликає Британські авіалінії брати конструктивну участь у перемовинах стосовно оплати праці

    Бортпровідники «Британських авіаліній» готуються оголосили дводенний страйк, починаючи з 10 січня.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Спілка закликає Британські авіалінії брати конструктивну участь у перемовинах стосовно оплати праці і сподівається, що рішення, яке задовольнить наших членів, буде досягнуто», – заявили у профспілці.

    Водночас, у самих Британських авіалініях заявили, що до цієї спілки входить лише 15% її бортпровідників, тож компанія працює над планом на випадок непередбачуваних обставин, аби усі пасажири дісталися своїх пунктів призначення.

    Більше інформації менеджмент пообіцяв надати у п’ятницю, коли завершиться підготовка цього плану.

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