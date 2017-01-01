Працівники Британських авіаліній оголосили дводенний страйк
- Вчора, 05:57
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Розсилка
Спілка закликає Британські авіалінії брати конструктивну участь у перемовинах стосовно оплати праці
Бортпровідники «Британських авіаліній» готуються оголосили дводенний страйк, починаючи з 10 січня.
Про це повідомляє Reuters.
«Спілка закликає Британські авіалінії брати конструктивну участь у перемовинах стосовно оплати праці і сподівається, що рішення, яке задовольнить наших членів, буде досягнуто», – заявили у профспілці.
Водночас, у самих Британських авіалініях заявили, що до цієї спілки входить лише 15% її бортпровідників, тож компанія працює над планом на випадок непередбачуваних обставин, аби усі пасажири дісталися своїх пунктів призначення.
Більше інформації менеджмент пообіцяв надати у п’ятницю, коли завершиться підготовка цього плану.