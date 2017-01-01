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    Працівники маріупольських заводів закликають президента і прем'єра втрутитися в ситуацію з блокадою на Донбасі

    • Сьогодні, 09:42
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    Працівники шести містоутворюючих маріупольських підприємств направили листа до влади з проханням розблокувати залізничне сполучення в Донецькій та Луганській областях

    Працівники шести містоутворюючих маріупольських підприємств направили президенту Петру Порошенку і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, а також народним депутатам відкритий лист з проханням розблокувати залізничне сполучення в Донецькій та Луганській областях.

    Зміст листа на своїй сторінці у Facebook розмістив голова маріупольського відділення Українського союзу промисловців і підприємців Андрій Дьяконов. Звернення прийняли сьогодні під час мітингу проти блокади.

    У листі вказується, що блокада загрожує зупинити шість містоутворюючих підприємств, через що можуть постраждати 150 тисяч працівників і членів їх сімей. Крім цього, трудові колективи підкреслюють, що з зупинкою підприємств постраждає соціальна сфера в Маріуполі.

    «Ми, жителі Маріуполя, з тривогою на душі спостерігаємо за тривалою акцією з блокування поставок сировини на українські підприємства, які працюють на сході країни. У нас перед очима є приклад міст Донбасу, які опинилися на неконтрольованої території. Там безробіття і злидні, там йде війна і гинуть люди. Ми не хочемо, щоб наше місто перетворилося на проблемну зону на карті України», - наголошується в листі.

    У зверненні зазначається, що Україна у зв'язку з блокадою може втратити 48 мільярдів гривень валютної виручки і мільярди гривень податкових відрахувань.

    Під листом підписалися працівники ММКІ ім. Ілліча, МК «Азовсталь», ДП «Маріупольський морський торговельний порт», ТОВ «Метінвест-Промсервіс», Маріупольського ремонтно-механічного заводу, Азовського судноремонтного заводу та представники підприємств маріупольського відділення Українського союзу промисловців і підприємців.

    Нагадаємо, сьогодні в центр Мариуполя прийшли прихильники і противники торгової блокади Донбасу.

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