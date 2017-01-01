Працівники підземки паралізували Лондон

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У центрі Лондона зачинені станції метро

Працівники метро проводять страйк

У Лондоні працівники метрополітену проводять 24-годинний страйк, що ускладнив життя мільйонам жителів міста.

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на The Guardian.

Страйк почався напередодні о 18:00 за місцевим часом і триватиме до 18:00 9 січня.

Учасники страйку, ініційованого Національною спілкою залізничних, морських і транспортних робітників (RMT) та Асоціацією найманих транспортних робітників (TSSA), протестують проти скорочення робочих місць та закриття квиткових кас у рамках планів з «модернізації».

Повідомляється, що закриті майже всі центральні станції метро, працюють лише окремі ділянки восьми ліній метро.

Згідно з інформацією компанії Transport for London, відкритими для пасажирів залишаються близько 60% станцій.

Проте значна частина закритих станцій припадає на центр міста.