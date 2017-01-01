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    Працівники підземки паралізували Лондон

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    У центрі Лондона зачинені станції метро
    У центрі Лондона зачинені станції метро

    Працівники метро проводять страйк

    У Лондоні працівники метрополітену проводять 24-годинний страйк, що ускладнив життя мільйонам жителів міста.

    Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на The Guardian.

    Страйк почався напередодні о 18:00 за місцевим часом і триватиме до 18:00 9 січня.

    Учасники страйку, ініційованого Національною спілкою залізничних, морських і транспортних робітників (RMT) та Асоціацією найманих транспортних робітників (TSSA), протестують проти скорочення робочих місць та закриття квиткових кас у рамках планів з «модернізації».

    Повідомляється, що закриті майже всі центральні станції метро, працюють лише окремі ділянки восьми ліній метро.

    Згідно з інформацією компанії Transport for London, відкритими для пасажирів залишаються близько 60% станцій.

    Проте значна частина закритих станцій припадає на центр міста.

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