Працівники посольства Канади на Гаїті ошукали уряд на $1.7 млн

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Розслідування розпочалося весною 2015-ого та виявило «неадекватні практики» у посольстві в Порт-о-Пренсі

Багаторічна шахрайська схема працівників посольства Канади на Гаїті коштувала Оттаві 1.7 млн дол.

Про це із посиланням на інформацію МЗС Канади повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

«Канадський уряд звільнив 17 місцевих працівників, найнятих посольством Канади на Гаїті, після викриття шахрайської схеми, яка обійшлася дипломатичній місії у 1.7 млн дол протягом 12 років», - пише СВС.

За даними виданнями, розслідування розпочалося весною 2015-ого та виявило «неадекватні практики» у посольстві в Порт-о-Пренсі.

«Детективи виявили, що працівники збільшували рахунки, крали матеріали та вступали у змови із місцевими постачальниками у період між 2004 та 2016 рр», - йдеться у матеріалі.

У МЗС наголосили, що посольство припинило вести справи із усіма постачальниками, замішаними у шахрайстві.

«Розслідування, яке має встановити, чи причетні до схеми канадські працівники, триває», - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Жодних кримінальних обвинувачень із цього приводу поки висунуто не було, утім МЗС розпочало перегляд методів роботи дипломатичних представництв Канади в Алжирі, Нігерії, Кенії, Індії та Росії, аби упевнитися, що там не відбувається подібних шахрайств.