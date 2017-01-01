Працівники військкоматів вручатимуть повістки призовникам на кордонах

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Працівники військкоматів будуть вручати повістки до армії на пунктах пропуску Львівщини

Працівники військкоматів спробують вручати повістки до армії на пунктах пропуску Львівщини

Працівники військкоматів спробують вручати повістки до армії у зоні прикордонного контролю у команді із працівниками поліції Львівщини.

Про цей експеримент на прес-конференції розповів начальник Львівського прикордонного загону Сергій Мельник, передає Львівський портал.

«Працівники військкоматів звернулись з проханням виставлення своїх працівників перед пунктами пропусків для того, щоб вручати повістки на строкову службу в Збройних Силах Нацгвардії. Даний експеримент хотіли започаткувати на пункті пропуску «Рава-Руська», але потім вирішили, що можливо спробують на «Шегині», – сказав Мельник.

Наразі не відомо, коли цей експеримент розпочнеться, бо зараз у військовому комісаріаті на це не вистачає персоналу.



