Працівників Донецької адміністрації зобов’язали спілкуватися українською

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Жебрівський підписав Розпорядження «Про застосування державної мови працівниками облдержадміністрації під час виконання своїх посадових обов’язків»

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський підписав розпорядження, яким із 10 січня зобов’язує працівників адміністрації в своїй роботі використовувати лише українську мову.

Про це він повідомив у Фейсбук.

«Сьогодні підписав Розпорядження «Про застосування державної мови працівниками облдержадміністрації під час виконання своїх посадових обов’язків». Віднині у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації переходимо на послуговування виключно українською мовою», – повідомив Жебрівський.

За його словами, у минулому році двічі організовували курси ділової української мови для працівників адміністрації.

«Потім перевірили свої знання на Радіодиктанті національної єдності. У 2017 організовуємо для наших працівників курси вивчення англійської мови», – додав він.