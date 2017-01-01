Пранкер, який показав сідниці на сцені «Євробачення», у суді розповів, для чого він це зробив

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Седюк зазначив, що розумів - він нестиме за це відповідальність, однак не передбачав, що може отримати п'ять років в'язниці

Пранкер Віталій Седюк каже, що не бачить нічого небезпечного у тому, що він показав дупу на сцені «Євробачення-2017». Про це він заявив під час судового засідання в Києві.

Седюк зазначив, що розумів - він нестиме за це відповідальність, однак не передбачав, що може отримати 5 років в'язниці.

«Якщо мені дадуть п'ять років тюрми, я, напевно, прийму це. Але боротися треба зі справжніми злочинцями», - сказав пранкер.

Седюк також додав, що хотів таким чином звернути на себе увагу. «До того ж , у мене симпатична дупа, чого б не показати», - сказав він.

Нагадаємо, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани. Фаната одразу ж зняли зі сцени. Не зважаючи на інцидент, Джамала продовжила виступ.

Спочатку у соцмережах через прапор почали писати про те, що на сцену вибіг австралієць, але пізніше виявилося, що це скандальний журналіст Віталій Седюк. Після цієї виходки поліція затримала його.

Журналіст відомий тим, що в 2013 році «зіпсував» «Греммі», а в кінці 2016 року розлютив Кім Кардашьян, намагаючись поцілувати її сідниці.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко виступає за застосування штрафних санкцій до охоронної фірми, яка допустила витівку українського пранкера Віталія Седюка під час фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».