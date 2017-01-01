Прапор США, який побував на Місяці, продадуть на аукціоні
- Сьогодні, 05:56
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Прапор планується продати за 15 тисяч доларів
Американський прапор, з яким в 1971 році літав на Місяць астронавт Девід Скотт у рамках місії Аполлон-15, буде проданий на аукціоні.
Про це повідомляє Collectspace.
Астронавт Девід Скотт сам того не підозрюючи, пройшовся по супутнику Землі зі стопкою прапорів США за спиною - їх таємно уклав в рюкзак з переносною системою життєзабезпечення співробітник Космічного центру. Його особистість встановити не вдалося.
Один з прапорів і кронштейн системи життєзабезпечення з прикріпленим до нього мішечком, в який були покладені прапори будуть виставлені окремими лотами 13 квітня в рамках аукціону, проведеного компанією RR Auction. Прапор планується виставити за $15 тисяч, кронштейн - за $30 тисяч або більше.
Як повідомляв «Главком», один із семи оригінальних списків німецького підприємця Оскара Шиндлера, який під час Голокосту врятував 1200 євреїв, виставили на продаж.
Джерело: Еспресо ТВ