«Правий сектор» побачив в оновленій Арці Дружби народів пропаганду гомосексуалізму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Правий сектор» заблокував роботи з оновлення Арки Дружби народів у Києві

В четвер, 27 квітня, в центрі Києва активісти «Правого сектора» і «Свободи» зупинили роботи по розфарбуванню арки «Дружби народів», повідомляє InfoResist.

Як заявив спікер Правого Сектора Артем Скоропадський, така прикраса арки — це прихована пропаганда ЛГБТ.

«Ми не згодні з цими так званими прикрасами, в лапках, які там робляться. Тому що це прихована пропаганда ЛГБТ, хоча Арка Дружби Народів звичайно застарілий пам'ятник, не особливо потрібний, він входить в список національних пам'яток, що там міняти, це просто протизаконно. Ці роботи не були узгоджені з громадою, це просто волюнтаристське рішення київської мерії для того, щоб сподобатися Європі», – сказав він.

«Ми туди приїхали, заблокували все, що там відбувається, викликали поліцію, написали заяву про те, що там відбуваються незаконні дії. Якщо влада так хоче прикрасити цю Арку до Євробачення, то нехай прикрасить її народними орнаментами або чимось ще. А якщо все буде продовжуватися, то ми будемо використовувати ті методи, які прописані в Конституції», — додав спікер ПС.

Скоропадський також підкреслив, що їх не влаштовує пропаганда ЛГБТ.

«Нас не влаштовує пропаганда ЛГБТ, коли сюди приїде величезна кількість людей з усіх куточків Європи, то київська влада намагається позиціонувати Україну і українську столицю, як столицю розпусти. Безумовно, нас це не влаштовує. Ми відкрито про це говоримо. Ми чудово бачимо, що той же самий організатор «Київ-Прайду 2017» (ЛГБТ-параду, — ред.) сфотографував цю штуку і виклав на фейсбуці як обкладинку свого заходу», – заявив він.

Як пише Цензор.НЕТ, разом із тим, підрядник, який «модернізує» арку, тимчасово припинив роботи до завтра.

«Будемо чекати рішення КМДА», — повідомив підрядник, не побажавши представитися. Після цього спецтехніка, яка була задіяна для оновлення арки, покинула місце робіт.

