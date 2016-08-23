Правоохоронці Дніпра дізнались, хто вистрілив у шестирічного хлопчика

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Постріл здійснила семирічна дитина

У шестирічного хлопчика в Дніпрі вистрілила дитина. Про це розказала речниця ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Поранення 6-річний хлопчик дістав у квартирі друзів сім'ї. Батьки спілкувалися на кухні, а діти грали в кімнаті. Вони почали бавитися пістолетом «Флобер», пролунав постріл, який випадково здійснила семирічна дитина.

Батьки терміново доправили пораненого до лікарні, згодом з його грудей витягли кулю. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує. Втім, обставини стрілянини батьки спочатку приховали. Вони повідомили, що йшли по вулиці, почули постріл і їхній син схопився за груди.

Статтю перекваліфіковано з ч. 1 ст. 121 на ст. 128 (тілесне пошкодження з необережності). Поки що нікому не вручено підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 січня, невідомий вистрелив у груди дитині у Дніпрі.

Джерело: depo.ua