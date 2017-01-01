Правоохоронці на Одещині накрили банду, яка легалізувала крадені машини

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Кілька десятків зловмисників діяли на території 11 регіонів України

На Одещині викрили діяльність нелегальної мережі, яка спеціалізувалася на виготовленні та збуті підроблених документів на автомобілі.

Про це повідомив глава Нацполіції України Сергій Князєв, передає прес-служба МВС.

Зазначається, що кілька десятків зловмисників діяли на території 11 регіонів України. Підпільні майстерні виготовляли підроблені документи на викрадені автомобілі, номерні знаки, «перебивали» номери на агрегатах авто. Кільком затриманим уже повідомлено про підозру.

Члени групи здійснювали несанкціоноване втручання в роботу офіційних електронно-обчислювальних машин, таким чином отримуючи інформацію про зареєстровані в Україні транспортні засоби. Пізніше украдена інформація використовувалася для виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

«Ми провели 62 обшуки в 11 областях, майже половині України – від Маріуполя до Волині, включаючи Одесу і Київ», – зазначив Князєв.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили 55 автомобілів-«двійників» з підробленими документами про їхню реєстрацію, бланкову продукцію, номерні знаки, документи, ключі від викрадених автомобілів, обладнання для «перебивки» номерів агрегатів і вузлів, інші речові докази.