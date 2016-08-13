Правоохоронці попередили Геращенка про підготовку замаху

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СБУ попередила Геращенка про те, що на нього готується замах

Народний депутат України від «Народного фронту» Антон Геращенко заявив, що правоохоронці попередили його про підготовку замаху. Про це нардеп повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«СБУ, контррозвідники, слідчі, співробітники оперативної служби, підрозділ «Альфа» провели колосальну роботу по нейтралізації, щодо спостереження, збирання необхідних доказів, щодо знешкодження даної терористичної групи, яка була направлена в Україну для моєї ліквідації за завданням спецслужб РФ», - сказав нардеп.

При цьому, Геращенко не уточнив, коли саме був проінформований про підготовлюваний на нього замах.

Нагадаємо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

Пізніше радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив, що врятованим нардепом є Антон Геращенко.