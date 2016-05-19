Правоохоронці розслідують справу стосовно спроби захоплення державної влади на Запоріжжі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В одному із сіл Запорізької області депутати намагались незаконно змінити сільського голову

Слідство встановило, що 10 депутатів сільради, чотирьох з яких на підставі закону було знято з посад, незаконно провели сесію. Вони висловили недовіру чинному голові сільради та обрали нового голову – громадянку Р. Після цього Р. повідомила поліції про втрату гербової печатки сільради, завдяки чому отримала її дублікат. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

Новою печаткою Р. засвідчила протокол засідання сільради і рішення позачергової сесії. Вона надала ці документи державному нотаріусу, який вніс зміни до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. У такий спосіб Р. незаконно стала головою сільради.

Прокуратура порушила справу за ч. 1 ст. 109 КК України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади). Справу можуть передати для рослідування слідчим СБУ.