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    Правоохоронці розслідують справу стосовно спроби захоплення державної влади на Запоріжжі

    • Сьогодні, 13:33
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    В одному із сіл Запорізької області депутати намагались незаконно змінити сільського голову

    Слідство встановило, що 10 депутатів сільради, чотирьох з яких на підставі закону було знято з посад, незаконно провели сесію. Вони висловили недовіру чинному голові сільради та обрали нового голову – громадянку Р. Після цього Р. повідомила поліції про втрату гербової печатки сільради, завдяки чому отримала її дублікат. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

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    Новою печаткою Р. засвідчила протокол засідання сільради і рішення позачергової сесії. Вона надала ці документи державному нотаріусу, який вніс зміни до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. У такий спосіб Р. незаконно стала головою сільради.

    Прокуратура порушила справу за ч. 1 ст. 109 КК України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади). Справу можуть передати для рослідування слідчим СБУ.

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