Правоохоронці спіймали на хабарі декана Уманського національного університету

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Вилучення хабара

Викладач вимагав від студента кошти за сприяння в здачі екзаменаційної сесії

У понеділок, 29 травня, під час отримання неправомірної вигоди в сумі 3 тис. грн правоохоронцями викрито декана одного з факультетів Уманського національного університету садівництва, який вимагав від студента кошти за сприяння в здачі ним екзаменаційної сесії.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області

«Вказану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України на гарячому, безпосередньо під час отримання нею частини обумовлених коштів в сумі 2 тис. грн, які вилучено в ході огляду місця події», - розповіли в прокуратурі.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Декану тепер загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

«Главком» також повідомляв, що у Херсоні СБУ затримала на хабарі майора держслужби з надзвичайних ситуацій.