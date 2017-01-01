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    Правоохоронці спіймали на хабарі військового комісара з Харківщини

    • Сьогодні, 07:44
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    Спецоперація правоохоронців
    Спецоперація правоохоронців

    Комісар вимагав гроші за сприяння в ухиленні від призову

    Військова прокуратура Харківщини спіймала на хабарі військового комісара одного з районних військкоматів області.

    Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури сил АТО.

    Встановлено, що чиновник вимагав і отримав від громадянина тисячу доларів хабара за сприяння в ухиленні від призову на строкову військову службу.

    «Здирника в погонах затримано в порядку ст. 208 КПК України, власне, під час передачі обумовленої суми неправомірної вигоди. Цей процес проходив під контролем правоохоронців. Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення огляду місця події», - йдеться в повідомленні.

    Найближчим часом воєнкому мають намір повідомити про підозру, відсторонити від посади і подати до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

    «Главком» також повідомляв, що у вівторок на Закарпатті затримали на хабарі мера Чопа, архітектора міста та місцевого депутата.

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