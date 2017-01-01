Правоохоронці у Волновасі впіймали російського шпигуна

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Затриманий чоловік чергував на блокпостах біля Маріуполя, а вночі спостерігав за переміщенням української техніки

У Волновасі правоохоронці затримали розвідника російсько-окупаційних військ.

Про це заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«У Волновасі правоохоронці затримали розвідника російсько-окупаційних військ. На початку 2015 року 20-річний житель Костянтинівки пройшов підготовку і був зарахований до розвідувальної групи батальйону «Восток». Затриманий чергував на блокпостах біля Маріуполя, а вночі спостерігав за переміщенням української техніки», - розповів Мотузяник.

У червні-2015 бойовик був травмований, через що залишив лави ворога, і подався до Росії. Після поневірянь на чужині він повернувся в Україну, де його і затримали правоохоронці.

Нагадаємо, Мотузяник також повідомив, що розвідники, які зникли на Луганщині, шостий день не виходять на зв'язок.

Крім того, бойовики протягом дев’яти годин гатили по Авдіївці. За минулу добу один український боєць загинув, четверо зазнали поранень.

Також повідомлялося, що бойовик угруповання «Призрак» здався українським силовикам.