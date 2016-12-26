Правоохоронці в Харкові обшукують міськраду

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Мерія Харкова

Справа пов’язана із вимаганням хабара

Харківські правоохоронці проводять обшук у кількох департаментах Харківської міської ради.

Як повідомило Depo.Харків поінформоване джерело у правоохоронних органах Харківщини, слідчі дії проводять представники місцевої прокуратури та працівники Управління із захисту економіки.

За даними співрозмовника агентства, справа пов’язана з вимаганням хабара для того, щоб продовжити оренду приміщень.

Після відповідного судового рішення представники міськради та виконавчої служби висловили вимогу до підприємців звільнити орендовані раніше приміщення в центрі міста. Водночас підприємці наголосили, що мають намір продовжувати винаймати приміщення. На що представники міськради дали їм контакт начебто юриста, який має вирішити питання оренди в правничій площині.

Коли підприємці зв’язалися з «юристом», той висунув вимогу заплатити певну суму грошей для вирішення питання. Один із підприємців звернувся до правоохоронних органів із заявою.

Правоохоронці затримали на гарячому чоловіка, що представлявся юристом, під час отримання грошей.

Слідчі дії в департаментах міськради проводиться у зв’язку зі справою, порушеною за ст. 368 Кримінального кодексу (хабар).